Maria De Filippi confessa i retroscena di Temptation Island: «Costretta a censurare rumori provenienti da un bagno»

Lunedì 1 Aprile 2019, 19:36 - Ultimo aggiornamento: 2 Aprile, 06:30

Maria De Filippi svela dei retroscena piccanti di Temptation Island che fanno scatenare la curiosità dei fan. La regina della televisione ha ammesso di essersi autocensurata, ovvero di aver scelto di non mandare in onda alcune parti delle registrazioni del programma che non riteneva essere adeguati.Si tratta, nello specifico, di un audio, dove si sarebbero sentiti dei versi provenire dal bagno. A La Repubblica ha confessato di aver cercato sempre di non superare i limiti: «Tante cose non le porto in televisione, anche se farebbero sensazione», poi ha specificato: «Quando montavamo Temptation, ho fatto togliere i rumori dietro la porta chiusa di un bagno. Il linciaggio è sbagliato». Ovviamente non fa alcun riferimento a quale episodio nello specifico si riferisca, né riporta i nomi delle persone coinvolte.Nemmeno a dirlo i fan si sono scatenati, incuriositi dal sapere di chi si possa trattare. Intanto sul web gli amanti del reality si sono scatenati e già chiedono quando inizierà la prossima edizione.