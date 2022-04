Maria de Medeiros, chi è l'attrice di Pulp Fiction ospite a "Oggi è un altro giorno": «Sul set sangue dappertutto»

Maria de Medeiros ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. L'attrice, regista e cantante portoghese ha preso parte a diversi film di successo, come l’indimenticabile Pulp Fiction di Quentin Tarantino, e ora è protagonista a teatro con lo spettacolo musicale “Ossessione napoletana”.

APPROFONDIMENTI TRA DANZA E TV Matilde Brandi, chi è la ballerina e conduttrice ospite di... TUAMORE Crocifisso Dentello, chi è lo scrittore ospite di "Oggi...

Maria de Medeiros ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”

Maria de Medeiros a "Oggi è un altro giorno"

Maria de Medeiros ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. Maria de Medeiros è nata a Lisbona nel 1965 ed è una figlia d’arte dato che il padre è il cantante e compositore António Victorino de Almeida. Debutta sul grande schermo nel 1982 e prende parte parte a diversi film. I ruoli più noti con Philip Kaufman in “Henry & June”, in cui nel 1990 veste i panni della scrittrice Anaïs Nin e in Pulp Fiction di Quentin Tarantino in cui interpreta l’ingenua Fabienne, la fidanzata del pugile Butch Coolidge, al secolo Bruce Willis: «Quando sono arrivata sul set a Los Angeles - ha raccontato a Serena Bortone - mi ricordo che era tutto ricoperto di plastica e c’era sangue dappertutto».

Nel 2014, stesso anno in cui esce il film di Tarantino, ha vinto la Coppa Volpi alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per il film Três irmãos di Teresa Villaverde. L’ultimo impegno sul grande schermo nel 2017 con “The Broken Key” di Louis Nero

Maria de Medeiros è anche una regista di sei pellicole girate tra il 1987 e il 2004 e un’attrice teatrale. Adesso è impegnato proprio a teatro con “Ossessione napoletana”, uno spettacolo musicale scritto a quattro mani con Mauro Gioia.