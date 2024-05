Maria Esposito, bufera per il video del pesce rosso in mano: «Polemiche assurde, ecco perché l'ho fatto»

Maria Esposito, l'attrice che interpreta Rosa Ricci in Mare Fuori, ha deciso di rispondere alle critiche che ha ricevuto per il video pubblicato sui social (e poi rimosso) con il pesciolino rosso. L'attrice ha cercato di spiegare il suo punto di vista evitando di chiedere scusa. Il video in questione è stato particolarmente criticato poiché riprendeva l'amica dell'attrice mentre teneva in mano il pesciolino rosso. Nel video si sentiva un sottofondo che a stento tratteneva le risate. La reazione del web è stata furiosa tanto da far eliminare il video a Maria Esposito dal suo profilo Tiktok.

«Mi state inondando di messaggi cattivi, sostenendo che io sia una persona insensibile, che non tengo a cuore gli animali o che addirittura li maltratti - ha scritto Maria Esposito nelle sue Instagram stories -.

Mi sembra assurdo perché non mi conoscete e non è affatto così. Ho un pesciolino rosso a casa da anni e gli stavamo semplicemente cambiando l'acqua. Lulla è l'unica che non ha paura di prenderlo e in quel momento è diventato un gioco che è durato in tutto dieci secondi. Purtroppo la fama non mi ha dato alla e alcune volte mi dimentico che qualsiasi cosa pubblico possa diventare fonte di attacchi, critiche e commenti cattivi da parte di persone che non sanno come sono nella vita reale, e che mai mi sognerei di fare del male ad un animale».

«È per questo che odio i social, vi basta vedere un video di dieci secondi per iniziare a sparare a zero ed etichettare una persona come avete deciso voi - ha concluso -. Non avrei mai pensato che cambiare l'acqua al mio pesciolino sarebbe diventato un vero e proprio fenomeno mediatico. Comunque tranquilli, il mio pesciolino è vivo e vegeto da tanto. Invece voi come state messi? Il mio pesciolino sicuramente meglio di voi».