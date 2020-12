Paolo Brosio e l’audio choc della fidanzata Maria Laura De Vitis a Live Non è la D'Urso

A “Live Non è la D’Urso” l’audio che Maria Laura De Vitis, fidanzata di Paolo Brosio, ha inviato all’imprenditore Diego. Diego, che sostiene di aver avuto con lei una relazione, ha registrato una conversazione con la prova che Maria De Vitis sarebbe al fianco di Paolo Brosio solo ai fini della notorietà.

Nell’audio si sente Diego chiedere a Laura De Vitis se in quel momento si fosse «buttata sulla storia con Brosio»: «Per forza… – risponde lei - per forza. Al momento devo fare così poi il progetto è quello si staccarmi». La frase è effettivamente chiara e sembra convalidare la tesi del finto amore per notorietà.

Brosio e la fidanzata però non sono dello stesso avviso, perché assicurano che quanto detto nella telefonata sotto accusa era stato concordato precedentemente: «So tutto – ha svelato l’ex gieffino - perché glielo ha suggerito l’agente per cui lavoriamo. Non ha mentito a me, ha mentito a lui. Questo Diego ha organizzato tutto, ha detto bugie, ha messo su una paparazzata e questo era l’unico modo per arrivare a capire i suoi progetti».

Maria Laura si è poi sottoposta all’ormai mitica macchina della verità che però ha dato esito avverso: secondo la macchina infatti sta con Brosio per aver visibilità e diventare famosa e ha come progetto quello di staccarsi da lui nel prossimo futuro.

