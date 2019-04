Maria Monsè e Perla Maria a Pomeriggio 5, bagarre in diretta e Barbara D'Urso fa uscire la bambina dallo studio

Giovedì 11 Aprile 2019, 19:35 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2019 19:51

Maria Monsé e la figlia Perla Maria a Pomeriggio 5. Oggi l'ex gieffina ha partecipato al talk di Barbara D'Urso in compagnia della ragazzina 12enne. Qualcosa in studio non sarebbe andato per il verso giusto e la conduttrice avrebbe chiesto alla bambina di tornare in camerino. Ma andiamo con ordine.A Pomeriggio 5 si parla di baby star. A prendere subito la parola è l'opinionista Karina Cascella: «Mi sento un po' a disagio a partecipare a un talk con una bambina di 12 anni. Se si creano delle discussioni, non mi va che lei senta». Le fa eco Patrizia Groppelli: «Furba Maria Monsè, con la figlia accanto, oggi ci penso due volte prima di attaccarla». Risponde la piccola Perla Maria: «Papà mi ha detto che potevo venire solo prendevo 8 alla verifica. Così ho studiato e sono venuta, per me è un premio».Ma a questo punto interviene Barbara D'Urso che parla alla bambina: «Sono contenta che studi e ti impegni, ma preferirei che come premio chiedessi un viaggio e non di venire qui. Manda un saluto al popolo del web e poi ti chiederei di uscire, perché non mi va che ascolti certe cose». La bambina quindi saluta ed esce. Su Twitter, i follower sono furiosi: «Salvate Perla Maria».