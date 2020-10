Maria Teresa Ruta, Amedeo Goria a Pomeriggio 5: «Guenda bipolare? Ecco la verità». Barbara D'Urso s'infuria: «Mi parte la vena». Oggi, il giornalista sportivo è stato ospite nel programma di Canale 5 e ha commentato lo sfogo dell'ex moglie nella casa del Grande Fratello Vip, dopo aver letto l'intervista in cui Goria avrebbe definito la figlia «bipolare».

APPROFONDIMENTI GF VIP Gf Vip, Amedeo Goria scrive alla figlia Guenda: «E'... NERVI TESI GF Vip, rissa sfiorata nella Casa. Guenda contro Enock:... CHE SEGRETO Grande Fratello Vip, la dolorosa confessione di Maria Teresa Ruta:...

Ecco le parole di Amedeo Goria: «Ho provato a tirar fuori delle spigolature del suo carattere. Guenda ha due poli del carattere, da un lato una dolcezza estrema e dall'altro aspetti di grande tenacia e grande durezza. Non è bipolare, ha delle spigolature del carattere. Maria Teresa si è sentita attaccata lei, perché ho attaccato sua figlia. È vero, Maria Teresa si è occupata più di me dei figli. Ho demandato l'educazione a Maria Teresa perché lei ha una forza incredibile». Poi, alla domanda se abbia mai tradito Maria Teresa, lui ha risposto così: «Probabilmente è successo, ma è storia antica. Il nostro divorzio è al 70 per cento colpa mia».

A questo punto, interviene Barbara D'Urso: «Ieri sera, io mi sono rivista in Maria Teresa. Se il padre dei miei figli avesse detto che sono bipolari, lo avrei chiuso in una stanza e gli avrei spiegato che non si fa. Al solo pensiero mi parte la vena».

Ultimo aggiornamento: 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA