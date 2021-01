Gf Vip. Maria Teresa Ruta choc, crisi di pianto e urla furiose: «Mi sono rotta i cogl***». Intervengono gli altri

Maria Teresa Ruta choc al Gf Vip, crisi di pianto e urla furiose: «Mi sono rotta i cogl***». Intervengono gli altri. Momenti di forte tensione, pochi minuti fa, nella casa più spiata d'Italia. Durante la cena, una battuta infelice di Cecilia Capriotti manda fuori di sé Maria Teresa Ruta che crolla in un pianto disperato. Ma andiamo con ordine.

Cecilia Capriotti, ancora furiosa per la nomination ricevuta da Maria Teresa, durante la cena lancia una frecciatina al vetriolo: «Stanotte qualcuno russava nella camera...». Riferendosi alla conduttrice piemontese. La mamma di Guenda Goria, già provata per la lite con la Capriotti subito dopo la puntata, scoppia in lacrime.

Maria Teresa Ruta scappa in piscina, in lacrime comincia a urlare: «Mi sono rotta i cogl***. Basta, se non mi volete mandatemi a casa. Se ballo do fastidio, se dormo do fastidio. Ho anche paura a dormire, sono brutta nelle clip». Gli altri concorrenti la inseguono per consolarla, ma è Stefania che riesce a tranquillizzarla: «Cecilia sta esagerando per una nomination. Tu sei la regina di questo reality. Devi pensare a te stessa». Su Twitter, i fan sono tutti con Maria Teresa: «Cecilia mette zizzannia, fuori subito».

