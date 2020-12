Stefano Ruta: «Mia sorella Maria Teresa non voleva più firmare per il Grande Fratello». Barbara D'Urso incredula

Stefano Ruta, fratello di Maria Teresa e il segreto sulla sorella: «Non voleva più firmare per il Grande Fratello». Barbara D'Urso incredula. Lo scorso agosto Stefano è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente in bici nella zona di Forlì. In video-collegamento, a Domenica Live, racconta per la prima volta, l’accaduto e la sua situazione attuale.

«Dopo tutto quello che ho passato - dice Stefano Ruta - adesso sto molto bene anche se il percorso è ancora abbastanza lungo. L’incidente che ho avuto mi ha temprato. Il periodo più difficile l’ho passato, adesso siamo in discesa seppure il periodo di convalescenza è molto lungo».

«Posso dire solo quello che mi è stato detto - prosegue Stefano Ruta - non ero lucido dopo essere stato investito. Persone che hanno visto l’incidente, hanno detto subito: questo è morto. Sull’ambulanza, la situazione era veramente drammatica. Il coma farmacologico è stato indotto per ovvi motivi, io non ero collaborativo ma deliravo per il dolore che permeava tutto il mio corpo e la mia testa».

Maria Teresa Ruta lo ha raggiunto subito in ospedale e, per stargli accanto,non voleva più firmare il contratto per il Grande Fratello Vip.

«L’incidente è avvenuto il 26 agosto, di pomeriggio - ricorda Stefano - Maria teresa si è catapultata da Atene a Cesena, dove ero in ospedale e per diversi giorni no ha voluto firmare il contratto perché la situazione era veramente critica. Quando ha visto che non ero più in pericolo di vita e la situazione era migliorata, seppure ancora molto difficile per me dal punto di vista fisico e morale, finalmente ha avuto la serenità per dire: “Va bene Grande Fratello, sono tanti ani che mi cercate, tanti anni che vi cercavo, finalmente sono pronta per entrare nella casa».

Barbara D’Urso mostra poi il video della Ruta che dalla Casa chiede, commossa, notizie del fratello.

La strada per Stefano Ruta è ancora lunga: «La riabilitazione è un percorso soggettivo, penso che nell’arco di un annetto sarò a posto».

