Mariana Falace contro Lucia Bramieri: «Una vecchia, invidiosa, brutta e fallita»

Domenica 13 Maggio 2018, 15:19 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sempre più tesi i rapporti tra i concorenti della casa del GF15. Mariana Falace ha confidato ad Alessia Prete il suo parere su Lucia Bramieri. Secondo la gieffina, la Bramieri non farebbe altro che giudicare e guardare con invidia la sua voglia di “divertirsi”. La Falace, infatti, ritiene che Lucia e più in generale le donne della Casa, siano tutte delle vipere.Parlando con Alessia la Falace ha dimostrato di non avere una grande considerazione di Lucia che descrive la 57enne con parole non del tutto carine. Mariana spiega che secondo lei il comportamento della Bramieri scaturisca dal fatto di essere meno attraente di loro: «Le frecciatine che butta a 57 anni. Nemmeno mia nonna. Vecchia e invidiosa. Lei dopo che esce da qua è fallita. Quello è il problema. Tutte loro sono fallite quando escono da qua. È quello, è la bruttezza davanti a tanta bellezza ed eleganza».Le parole della Falace non si soffermano solo a Lucia; consiglia Alessia di stare lontana da tutte le donne in quanto vipere e cattive, di considerare come suo unico compagno di avventura Matteo Gentili e di andare dritta per la sua strada insieme a lui.Secondo la concorrente, le ragazze della casa sarebbero sempre pronte a giudicare: «Non ci si può divertire, non si può fare niente in questa casa. Sono sempre pronte a giudicare, ma andate a fan**lo. Ma uccidetevi, sono tutte vipere qua. Ma proprio vipere, io sento proprio il male».Inoltre la Falaci sembra essere il motivo della lite tra Veronica e Luigi. La figlia di Bobby Solo ha accusato l'ex fidanzato di Nina Moric di aver prima criticato aspramente la Falace e – dopo averla nominata – di aver fatto tutto il possibile per riavvicinarsi a lei. Luigi dopo aver lavato i capelli a Mariana e dopo aver definito quel momento «molto erotico», si è ritrovato davanti la Satti che lo ha accusato di incoerenza.