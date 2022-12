Marta Flavi ripescata a Ballando, la rinascita della conduttrice con il nuovo “partner”: «Finalmente mi diverto». Chi è Luca Urso?

Marta Flavi torna protagonista a ‘Ballando con le Stelle’ insieme a Luca Urso, nuovo partner cui cui sembra essere rinata dopo l’esperienza inziale con il primo compagno di ballo, Simone Arena, bloccato a Londra a causa del maltempo. Questa la versione ufficiale diffusa dalla rete sul cambio di rotta della coppia in cui è protagonista la Flavi che, inizialmente, aveva rischiato di non poter scendere in pista per il ripescaggio, proprio a causa dell’assenza di Arena. «Ho un maestro meraviglioso, campione di ballo e di simpatia, con cui in tre giorni abbiamo cambiato tutta la coreografia. Comunque il mio successo personale è che finalmente mi diverto!».

Parole inconfutabili da parte di Marta Flavi, che sottolinea come sia cambiato il suo approccio al ballo con l’arrivo del nuovo partner, forse più adatto a lei e più propenso all’ascolto e con cui la conduttrice, in meno di quattro giorni, ha imparato una nuova coreografia con gioia e propositività. Una gioia evidente nella prova di palco andata in diretta su Rai1, che ha portato Marta a conquistare tutti sull’onda di una sensualità, molto apprezzata anche dagli alti voti della giuria. Il gradimento dei giurati non è l’unica nota positiva della serata, che ha smosso i tanti naviganti appassionati del programma seguito attraverso i social a twittare in favore della conduttrice, che oggi ringrazia il suo pubblico con grande soddisfazione.

«Per me questa è stata la serata della rivincita, grazie alla produzione che mi ha assegnato ad un professionista come Luca», dichiara Flavi al termine della performance, nei confronti del ballerino legato sentimentalmente alla ballerina Alessandra Tripoli, altro volto noto del programma di Milly Carlucci.

La nuova "coppia"

La nuova coppia Flavi-Urso ha in breve racimolato consensi e complimenti dal popolo dei social, che vorrebbe Urso addirittura come uno dei volti fissi della prossima edizione di Ballando, mentre qualcuno allude a quanto sia ‘sprecata’ l’indiscussa classe della Flavi che meriterebbe uno spazio televisivo tutto suo. «Ho preso voti alti e ad un certo punto eravamo anche secondi in classifica ma, essendo una coppia nuova di appena una settimana, in chiusura siamo scesi un po’ ma alla fine sono molto soddisfatta di come è andata. Oggi leggo anche tanti tweet a mio sostegno. Tanti hanno compreso che forse il mio primo partner non ha saputo supportarmi nel modo migliore e, complice la neve che ha bloccato Simone a Londra, è arrivato Luca, con cui ho dato sfogo a quello che avete visto ieri sera», ha affermato Marta, mentre scorrono in bacheca i tweet dei naviganti che hanno caldeggiato la sua esibizione e che la vorrebbero alla guida di un programma sulle reti Rai.