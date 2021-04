Martina, la ballerina di Amici: «Per la Celentano ho pensato di lasciare la danza»

Ha pensato di mollare, perché le critiche della prof Alessandra Celentano erano diventate un peso troppo grande. Ma alla fine Martina Miliddi è andata avanti e si è conquistata anche il serale di "Amici", nonostante l'eliminazione di qualche puntata fa. E proprio al serale è stata messa in difficoltà dalla mole di lavoro ma soprattutto dalle critiche, più severe rispetto alla fase pomeridiana del programma: «Si ho pensato di lasciare, sono sincera - ha detto in un'intervista a Comingsoon -. È stato un momento di sconforto in cui mi sono lasciata andare e ho detto "non voglio fare più questo" quando invece ballare è l’unica cosa che voglio fare».

Già, ma chi vincerà secondo lei il programma? Non Aka7even, il cantante con cui ha costruito anche una love story durante la trasmissione e che le ha anche dedicato la canzone da Disco d'oro "Mi manchi": «Avrei detto Tommaso se fosse ancora dentro. Ma ora dico Giulia (un'altra ballerina, ndc). Se lo merita tanto, so che ce la può fare».