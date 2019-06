Martina Nasoni vince il Grande Fratello 2019: Ecco chi è la ragazza con il cuore di latta

Martedì 11 Giugno 2019, 02:04 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2019 07:11

Martina Nasoni è la vincitrice del Grande Fratello 2019. Modella di 21 anni nata a Terni, Martina ha ispirato la canzone di Irama «la ragazza con il cuore di latta», un vero e proprio porta fortuna. A lei il montepremi da 100 mila euro in palio.Accento umbro, capelli lunghi e viso dolce che più dolce non si può. Martina Nasoni è la vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello 2019. La modella nata a Terni è stata sin da subito la favorita alla vittoria, salvo poi spegnersi un po' durante il suo perconrso nella casa, complice il due di picche che le ha rifilato Daniele. Di puntata in puntata anche la sua quota sulla lavagna dei bookmaker si era alzata allontanandola dal podio, salvo poi farla risalire in quest'ultima settimana, per Stanleybet.it avrebbe dovuto vincere Enrico Contarin, arrivato secondo, mentre la Nasoni era subito dopo.Martina non è solo un giovane modella che soffre di un disturbo cardiaco congenito, è anche “Linda”, protagonista della canzone “La Ragazza con il cuore di latta” portata a Sanremo da Irama. Irama aveva raccontato: «La canzone nasce in Salento ero un po’ disperso in giro con il mio musicista e ho incontrato questa ragazza di 20 anni con il pacemaker. Aveva quindi un cuore di latta e un cuore vero strappato al battito naturale». «Ovviamente ci sono alcune storie della canzone che non mi riguardano - ha raccontato Martina - ma altre si, è stato bellissimo sentirle raccontare sul palco di Sanremo. La voglia di vivere non me la toglie proprio nessuno».Nel saluto finale ha salutato il pubblico alla maniera di Barbara D'Urso, che però detto da lei ha un significato estremamente profondo: «Grazie a tutti ... col cuore».