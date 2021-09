La star di Bake Off Italia in visita agli Scavi di Pompei. Martina Russo, vincitrice di Bake Off Italia nel 2019, è stata rapita dalla bellezza della città eterna. Tra i tesori custoditi nello scrigno della Pompei romana, la star dei dolci, è stata attratta dagli affreschi che raffigurano i gusti culinari di cui abitava la città più di duemila anni fa.