Masaniello arriva in prima tv su Rai 2: giovedì 7 ottobre, ore 23:55

Sarà finalmente possibile vedere in chiaro “Amore e Libertà - Masaniello” scritto e diretto dal talentuoso regista Angelo Antonucci.

La vicenda del film segue le gesta del famoso eroe napoletano, Masaniello, che nel luglio del 1647 guidò la rivolta del popolo napoletano contro il malgoverno del Viceré Duca D'Arcos. Il pretesto della sommossa, a lungo meditata negli animi dei napoletani, è l'istituzione di una nuova tassa sulla frutta. Masaniello, a capo di pochi inizia l’insurrezione. Dopo l’iniziale vittoria però, rimane vittima di una congiura ordita ai suoi danni da quegli stessi amici che l'avevano incitato.

Nel ruolo di Masaniello Sergio Assisi ma nel cast ritroviamo anche Franco Nero, Anna Galiena, Antonio Casagrande, Patrizio Rispo, Anna Ammirati e tantissimi altri giovani al loro debutto, provenienti dalle migliori scuole di teatro e cinema del paese. Trovare tanta lungimiranza in una rete che dedica ampio spazio al cinema nazionale è raro, lodevole ed apprezzabile e ci auguriamo che gli ascolti continuino a crescere, così come stanno facendo, dando un forte segnale di ripresa ad un settore in evidente stato di difficoltà.