Grande Fratello, la famiglia di Massimiliano Varrese: «Umiliato e vittima di una carneficina»

Massimiliano Varrese è stato uno dei principali protagonisti di questa edizione del Grande Fratello, ma non sono mancate le critiche contro di lui. Il motivo? Tanti atteggiamenti dell'attore all'interno della casa non sono piaciuti ad alcuni telespettatori del reality condotto da Alfonso Signorini. E proprio nelle ultime ore, la mamma, la sorella e la zia di Massimiliano Varrese hanno cercato di esporre il loro pensiero prendendo le difese di Varrese.

«Ci fanno molto male - ha sottolineato la zia Stefania a Fanpage - Doveva essere una bella esperienza ma è diventata un incubo.

La signora Beatrice Luzzi ha addirittura parlato di molestie ma è gravissimo». La mamma di Massimiliano Varrese, Maria Luisa ha parlato di quanto il figlio possa essersi sentito umiliato dopo le dichiarazioni della sua ex compagna.

«Mio figlio è vittima di una carneficina, non è più un gioco - ha sottolineato la mamma di Massimiliano -. Mi ha fatto male vederlo umiliato di fronte a milioni di persone quando gli è stato letto quanto la sua ex compagna aveva scritto a favore di Beatrice Luzzi e contro di lui. È stato uno smacco, per di più perché è avvenuto in diretta. Questo è uno degli episodi che mi ha fatto più male ma ce ne sono decine. Spero reagirà in qualche modo. Gliene sono state dette talmente tante».

Maria Luisa ha anche aggiunto: «Credo un po’ si sia già reso conto di quanto sta accadendo all’esterno ma che non abbia compreso la portata di quanto è stato scritto e detto sul suo conto. Non a questi livelli. Da madre, non ho potuto fare niente. Ho parlato con decine di avvocati e tutti mi hanno detto che dovrà essere lui a decidere una volta uscito».