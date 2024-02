Grande Fratello, Massimiliano Varrese fa piangere Letizia Petris: «Sei cattiva, devi vergognarti»

Nuovi litigi al Grande Fratello. Il protagonista? Massimiliano Varrese. Il gieffino è stato il meno votato dell'ultima diretta del reality condotto da Alfonso Signorini ed è finito al televoto eliminatorio della prossima settimana insieme a Perla Vatiero, Anita Olivieri e Simona Tagli. Massimiliano però non ha preso bene la notizia e si è molto arrabbiato soprattutto con Letizia Petris perché l'ha definito come una persona «cattiva e che recita».

La rabbia di Massimiliano Varrese

Nel post puntata del GF, Varrese ha attaccato Petris con parole durissime. «Io non mangio la pizza con chi mi sputa mer*a addosso – ha sottolineato Varrese –.

No che non ci vengo lì con loro. Dopo tutto quello che ho subito qui dentro anche per colpa loro. Per protesta come gesto simbolico mi metto seduto di spalle. Sono due giorni che la cercavo per un confronto prima della puntata e lei non ha voluto. Io sono quello cattivo? Dopo la mer*a che mi sono preso ha detto che sono falso, cattivo e che recito con tutti. Dopo tutto quello che ho passato per lei? Questa è una bambina viziata che deve crescere. Mi ha sputato addosso cattiverie. Io ho solo espresso un pensiero nel gruppetto dei giovani e in cambio ho preso le peggiori cattiverie».

Il duro scontro

Varrese face to face con Petris ha poi espresso il suo pensiero senza filtri. «Tu sei una persona cattiva, non guardi in faccia. Devi provare vergogna per la persona che ti sei dimostrata». La gieffina è scoppiata in lacrime. «Non voglio parlarti», ha concluso Massimiliano.