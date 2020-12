Massimo Cannoletta a L'Eredità: ancora un Triello ma manca la Ghigliottina. Tornerà domani

Massimo Cannoletta arriva di nuovo al Triello, ma non alla Ghigliottina. Finisce così - per il campione in carica - la puntata di oggi de L'Eredità, il quiz di Rai1 condotto da Flavio Insinna. Protagonista da oltre 30 puntate, il divulgatore salentino ha incassato finora 280.000 euro: l'ultima vittoria è stata proprio ieri sera, quando Cannoletta ha indovinato il quiz finale portandosi a casa altri 27.500 euro. Nella puntata di questa sera non ha vinto ma tornerà ancora domani, essendo arrivato all'ennesimo Triello.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Massimo Cannoletta, il campione dell'Eredità su Raiuno RAI UNO L'Eredità, Massimo Cannoletta vince altri 27.500 euro alla... L'EREDITA' L'Eredità, Massimo Cannoletta aveva già partecipato...

Massimo Cannoletta all'Eredità torna campione ma sbaglia la ghigliottina

La puntata

Raffaele, Francesco, Nicola, Simone, Francesca, Giulia e Massimo Cannoletta. Puntata all'insegna della simpatia, con il conduttore Insinna che ha pungolato più volte il campione in carica: nel 1964 Benedetto da Norcia venne infatti nominato patrono d'Europa. Cannoletta indovina la data, ma Flavio Insinna alza l'asticella e scherza: «Devi dirmi anche il nome del papa...». La puntata prosegue con la prova dei Paroloni, e poi vede un confronto diretto tra lo sfidante Raffaele e Massimo Cannoletta, che si contendevano così la qualificazione al gioco successivo. Uno scontro dall'esito apparentemente scontato, dal quale Cannoletta è venuto fuori in scioltezza qualificandosi così al Triello.

L'Eredità, Cannoletta sbaglia e non va alla Ghigliottina. Arrivederci a Rosanna, chi è

Il Triello

Cannoletta parte in quarta e si impone da subito come favorito, ma solo finché non sbaglia la «dieta dei palermitani» nel giorno di Santa Lucia. Passa allora in vantaggio l'ex campione Simone, giovane «Ghigliottinista» da record che ha vinto 18.750 euro alla sua prima gara. Poi il Triello è andato avanti con Simone che ha consolidato il proprio vantaggio salendo a 90.000 euro di montepremi personale, rimanendo così di mano per l'ultimo quesito del quiz. L'ultima era una domanda di economia, che Simone ha indovinato senza difficoltà rispondendo con «Circolare» e arrivando di nuovo alla Ghigliottina.

Ultimo aggiornamento: 20:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA