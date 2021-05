Massimo Galli: «Basta tv, faccio a meno delle interviste: ho da lavorare e studiare»

L'infettivologo Massimo Galli si ferma: «Basta tv. Per almeno 15 giorni ho da lavorare, da studiare, da fare altro. Se non emergono fatti straordinari nuovi preferisco fare a meno non solo di andare in televisione ma anche di rilasciare interviste».

Lo ha detto su La7 durante L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino.

Anche tra virologi c'è stato e c'è dibattito tra chi è più aperturista o chiusurista, ma nessuno di loro ha messo in dubbio il #vaccino.

Chi lo mette in discussione, se è un medico, deve essere radiato dall'albo come propone il professor #Bassetti senza se e senza ma. #COVID19 — Myrta Merlino (@myrtamerlino) May 10, 2021

«Alcune persone - ha proseguito il direttore del dipartimento Malattie Infettive dell'ospedale Sacco - riescono a mettere insieme notizie fake e contrasti che non esistono, oltre che affermazioni fasulle. Lascio la palla a voi».

