Non è l'Arena, malore in diretta per Massimo Giletti: «Vediamo se riusciamo a continuare»

Malore in diretta a Non è l’Arena per Massimo Giletti. Il conduttore è apparso provato e sudato durante la puntata di ieri sera in onda su La 7 e si è subito scusato con i telespettatori: «Voglio arrivare almeno alle 22 – ha detto -. Vediamo se riusciamo a continuare». Giletti ha proseguito la conduzione fino alla fine, ma faceva fatica a parlare. Ha chiesto di avvisare la rete e a un certo punto ha mandato la pubblicità.

