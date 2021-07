Che tempo che fa, Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano in tv: da ottobre ospiti fissi del salotto di Fazio

Cambiamenti climatici in casa Rai a Che Tempo che fa. Tempesta comica in arrivo in autunno con Tullio Solenghi e Massimo Lopez ospiti fissi nel salotto di Fabio Fazio. Il duo comico, che ospite nel programma Rai a gennaio scorso si esibì in una memorabile parodia del professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, con l’imitazione della voce da parte di Lopez e Solenghi che al suo fianco accompagnava le parole con gesti improbabili, ha così conquistato il suo "posto fisso". Ancora non si sa se il due a partire prenderanno il posto dell'altra coppia comica, quella formata da Ale e Franz, che avevano lo spazio che precede il tavolo finale di Che tempo che fa, o andrà semplicemente ad arricchire l’attuale cast. Tra le presenze comiche fisse sono previsti anche Enrico Brignano, Mago Forest e soprattutto Nino Frassica. Nelle ultime settimane poi erano diventate piuttosto ricorrenti anche le voci che vedevano le partecipazioni al tavolo di Francesco Paolantoni e di Nello Arena.

Che tempo che fa, dal 2 ottobre

Un mix molto interessante per la trasmissione, che, stando ai tariffari di Rai Pubblicità, dovrebbe tornare in onda il prossimo 2 ottobre, dopo i tre appuntamenti in prima serata alla domenica di Ricomincio da Raitre con Stefano Massini e Andrea Delogu.

Lopez e Solenghi, quest'anno di nuovo insieme anche a teatro a distanza di quindici anni dalla loro ultima tournèe insieme. Il duo non ha mai smesso di fare coppia insieme in tv e, oltre a una partecipazione nel programma della Rai Ricomincio da Raitre e a Canzone segreta dove hanno eseguito per Romina Power un medley di canzoni, nell’ultima stagione televisiva sono stati ospiti anche appunto di Fabio Fazio a Che tempo che fa. L’occasione dell'ospitata è stata data dai cinquant’anni di carriera di Tullio Solenghi, che fra l’altro lo scorso autunno ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle, raggiungendo la finale e classificandosi però solo settimo, causando così lo sfogo del suo compagno professionale, che con un tweet attaccò la giuria.