Masterchef a trazione Campania: in sei tra i venti concorrenti

E' un’edizione a trazione campana. Nelle cucine di Masterchef 2020, i fornelli sono caldi. E a trascinare i concorrenti verso una battaglia fatta di acqua, farina e passione ci penserà la cucina mediterranea. Su 20 concorrenti al reality show in onda su Sky, sei provengono dalla Campania. E i tre Chef Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo sono pronti a vestire di nuovo i panni dei giudici.

Tra i primi c’è Fabio Scotto di Vetta. Trentasette anni, avvocato con la passione per la cucina, il suo sogno è aprire un ristorante. Nunzia Borrelli è di Torre del Greco e di anni ne ha 44. Titolare di un centro estetico, moglie e mamma, della sua esperienza tra i fornelli dice: “Ogni giorno guido una brigata”. Anche Domenico Letizia è un avvocato. Trentasei anni, casertano di Marcianise, è cofondatore di una start up. Partecipa a Masterchef perché il suo obiettivo è “superare i propri limiti”. Anche Gianna Meccariello, 29 anni, è di origini casertane. Dalla Terra di Lavoro si è trasferita in Alto Adige. Vive a Bolzano ed è caporeparto in un supermercato. Nel campo dei sapori si definisce “tradizionalista”. Profilo interessante anche quello di Vincenzo Trimarco. Sessantaquattro anni, di Salerno, di mestiere fa il doganalista. La sua è una cucina tradizionale e legata alla propria terra. Infine Marisa Maddalena Maffeo. Figlia di papà campano e madre tedesca, ha 33 anni, è nata a Battipaglia e vive a Parma dove è infermiera. La sua passione è fare la pasta fresca.

