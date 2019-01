Venerdì 11 Gennaio 2019, 16:52

È Michele Cannistraro, soprannominato il «cannibale», il vincitore di «MasterChef All Stars». 40 anni, di Milano, Michele, ex capocantiere, ha battuto in finale Rubina Rovini e Simone Finetti. La serata finale di «MasterChef All Stars», il cooking show prodotto da Endemol Shine Italy, è stata vista ieri su Sky da 805 mila spettatori medi, un ascolto superiore del +40% rispetto alla seconda edizione di «Celebrity MasterChef Italia». I dati della finale segnano inoltre una crescita del +17% rispetto alla puntata della settimana scorsa. Michele si è aggiudicato il premio di 100.000 euro interamente devoluti in beneficenza a Liberamensa, l'associazione che, dal 2008, si occupa di offrire opportunità di reintegro ai detenuti del carcere di Torino. Cannistraro a Sky TG24 ha confidato: «Il menu che ho portato in finale racconta di me, i giudici volevano questo e io ho centrato l'obiettivo».Il soprannome «Cannibale» nacque durante le gare di moto a cui partecipava perché riusciva a vincere all'ultimo. I tre finalisti hanno sottoposto ai giudici Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo - affiancati dall'ospite speciale Giorgio Locatelli (nuovo giudice di Masterchef che partirà il 17 gennaio) - i loro menù e Michele ha vinto con: entrée «I posti della mia vita», king crab alla catalana con pomodorini gialli e cipolla di Tropea; antipasto «Preciso!», triglia con pop corn di amaranto su fonduta di latte di cocco, curcuma e chips di carciofi; primo «Come a casa», linguine fredde con gamberi rossi, limone, basil cress ed emulsione di stracciatella di bufala; secondo, «Il cannibale» (come il suo soprannome), carne tomahawk affumicata con salsa all'ossobuco, cilindro di insalata e pinzimonio servito con salmoriglio; dessert «Finiamo col mojito», mousse al latte con lime, rhum e menta su biscotto al cocco.Dal 17 gennaio andrà in onda la nuova edizione di «MasterChef Italia», ogni giovedì alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11), disponibile anche su Sky On Demand e NOW TV. In giuria ci saranno Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e appunto il nuovo giudice Giorgio Locatelli. (