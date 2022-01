Masterchef, diretta 13 gennaio: viaggio alle radici della cucina. Prova in esterna in Trentino. La competizione di MasterChef Italia diviene sempre più serrata e un emozionante viaggio tra i ricordi del passato donerà linfa ed energia.

La Mystery Box di Masterchef accompagnerà i concorrenti alla riscoperta delle radici più profonde e dei ricordi dell’infanzia, attraverso gli ingredienti più umili e l’essenzialità della cucina povera. Cipolle, patate, pane e altri prodotti di scarto dovranno dare vita a un piatto in grado di sorprendere il palato dei tre giudici. Oltre alle abilità in cucina, infatti, l’ingrediente segreto per trionfare nella prova sarà l’emozione, scaturita dalle loro origini e dalle commoventi storie di vita dei cuochi amatoriali.

L’Invention Test sarà un’evocativa rassegna dei piatti del cuore dei giudici, tra ricordi d’infanzia e simpatici aneddoti, presentati agli aspiranti chef tra i fornelli del cooking show di Sky, prodotto da Endemol Shine Italy. Il viaggio alle radici della cucina proseguirà poi negli episodi trasmessi giovedì 13 gennaio alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW con la seconda prova in esterna della stagione: i concorrenti saranno trasportati tra le pittoresche montagne e le bellezze naturali della Val di Sole, in Trentino, dove ad attenderli troveranno un’insidiosa prova a squadre con protagonista il fieno.

Il Pressure Test, infine, stuzzicherà la creatività dei concorrenti, aumentando la loro determinazione e la loro tenacia. Tenere allacciato l’ambito grembiule e continuare il proprio sogno diventa sempre più complicato.