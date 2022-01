Masterchef, diretta 27 gennaio: il verdetto del ballottaggio tra Bruno e Christian. Ospite lo chef ​Lele Usai. Tenuti in standby per una settimana dopo il Pressure Test di Trieste, i due aspiranti chef conosceranno questa sera alle 21.15 su Sky Uno la loro sorte al rientro nella cucina del cooking show.

Questa sera su Sky e in streaming su NOW, i cuochi amatoriali continuano a darsi battaglia tra i fornelli a colpi di forchette e cucchiai, talento e originalità, per conquistare i giudici di Masterchef Italia Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli e tenere allacciato l’ambito grembiule.

A inizio serata arriverà il verdetto del ballottaggio, rimasto in sospeso, tra Bruno e Christian, subito dopo, ripartirà immediatamente la gara con un nuovo momento carico di tensione: tornerà la Golden Mystery Box, che nasconderà al suo interno due anime opposte da equilibrare magistralmente con le capacità ma anche con un pizzico di strategia. Da un lato ci saranno i sapori forti di ingredienti come l’aringa salata, la carne di pecora, il jalapeno, il peperone rosso e il formaggio francese, dall’altra parte i toni delicati del carosello, del cottage cheese, dei lamponi, dell’ombrina e della salicornia.

Durante l’Invention Test, arriverà tra i fornelli della Masterclass Lele Usai, lo chef marinaio esperto di trasformazione del pesce, con una Stella Michelin al suo ristorante Il Tino a Fiumicino.

Infine, senza un attimo di respiro, arriverà il secondo Skill Test di stagione: tre temutissime prove tecniche, studiate appositamente dai giudici e dedicate ai prodotti di origine animale, attendono i concorrenti per testarne le capacità.