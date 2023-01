Masterchef, il concorrente eliminato si infuria e attacca i giudici: «Ricordatevi che siamo persone»

L'ultima puntata di Masterchef si è chiusa con una polemica che ha lasciato gli spettatori senza parole. Dopo uno skill test durissimo, i giudici hanno eliminato due concorrenti, considerati tra i favoriti nella competizione. Letizia Borri e Francesco Girardi hanno lasciato la masterclass, ma quest'ultimo prima di andarsene ha voluto lanciare un messaggio a Bruno Barbieri (particolarmente cattivo durante tutta la puntata), Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

francesco g lancia una frecciata post eliminazione, i giudici freezati #masterchefit pic.twitter.com/U8GCxKUlsM — masterchef italia out of context (@masterchefitbot) January 5, 2023

«Davanti voi ci sono degli aspiranti chef, ma ricordatevi che siamo anche delle persone», ha detto il 33enne, facendo calare il gelo in studio. Cannavacciuolo ha provato a congedare il concorrente senza alimentare la polemica: «Lo sappiamo», ha risposto lo chef napoletano. In balconata gli altri concorrenti hanno osservato la scena in silenzio. E lo stesso Cannavacciuolo, che solitamente congeda gli allievi con una massima sulla cucina e sulla vita, ha continuato il discorso: «Se non tenessimo conto che davanti a noi ci sono delle persone, su quella balconata non ci sarebbe nessuno», le sue parole.

Bravo Francesco, sei uscito immeritatamente e hai detto parole che tutti noi avremmo voluto dire ai tre conduttori/chef — mauro innocenti (@mauroinno) January 6, 2023

Complimenti a Francesco per aver finalmente detto quello che pensiamo guardando questo programma: c'è una totale mancanza di rispetto nei confronti dei concorrenti (e dei telespettatori). Soprattutto da parte di uno dei giudici che si sente veramente stocavolo — Alessandro Fanelli (@redmanhsl) January 5, 2023

La discussione sull'accaduto è continuata sui social. La maggior parte dei commenti sono stati a favore di Francesco Girardi. «Bravo Francesco, uscito immeritatamente e hai detto parole che tutti noi avremmo voluto dire ai giudici», scrive un utente. «Finalmente qualcuno che dice le cose come stanno. C'è una totale mancanza di rispetto verso concorrenti e spettatori, soprattutto da uno dei 3 giudici», dice un altro riferendosi probabilmente a Barbieri. «Li ha distrutti, straordinario», incalza un altro.