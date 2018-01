Masterchef, gaffe di Bastianich su Campobasso: «E' un posto sfigato»

Pure Bastianich ritiene che Campobasso appartenga ad una regione sperduta😂 #MasterChefIt — Elsa. (@ingreysarms) 4 gennaio 2018

Yuoaiuoida ingannata dal marito. Gli aveva detto che avrebbero vissuto in un posto bello e invece l'ha portata a Campobasso#MasterChefIt — Cinico (@_Cinico2_) 4 gennaio 2018

"Campobasso mi sembra un posto sfigato" ed è subito @Jbastianich assessore al turismo del Molise #MasterChefIt — Bluelake76 (Daniele) (@Bluelake76) 4 gennaio 2018

"dov'è Campobasso? Mi sembra un posto da sfigati Campobasso" ma perché?😂 Poveri abitanti di Campobasso 😂 #MasterChefIt — Marilena De Martino (@Marylena_88) 4 gennaio 2018

Il Comune di Campobasso ha già chiamato un legale #MasterChefIt pic.twitter.com/opnEBEBW65 — Alberto Garoscio (@garro78) 4 gennaio 2018

Venerdì 5 Gennaio 2018, 11:15 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 12:40

Bufera su. Il giudice italo americano offende i molisani dicendo "Campobasso è un posto sfigato!".Durante la puntata andata in onda giovedì sera, in occasione della "Mistery Box", Bastianich stava facendo il consueto giro di postazioni per farsi raccontare i piatti dai concorrenti soffermandosi in modo particolare con Joayda.Domenicana di 31 annisembra aver stuzzicato in modo particolare Joe che le chiede qualche dettaglio in più sulla sua vita privata : "Dove vivi con tuo marito?", lei risponde :"a Campobasso" e Joe senza farsi nessun problema la butta giù dura :"Dov'è Campobasso, mi sembra un posto sfigato!", la concorrenza a metà tra l'imbarazzo e il divertimento ha risposto " e lo so me lo dicono tutti".Come sempre la frase non è passata inosservata e sui social è arrivata subito la reazione in stile twitter, un po' ironica e un po' polemica.