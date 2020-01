Masterchef Italia 9. Maria Assunta "ruba" la pasta sfoglia di Giada, è bufera sui social: «Cacciatela»

Che poi non credo nella buona fede di Maria Assunta! Come dire che non si ricordava di aver messo nell'abbattitore un piatto bianco (con tanto di nome) anziché grigio!

Anche perché se fosse stata in buona fede non avrebbe negato il fatto per due volte! #MasterChefIt — Freddy (@Fede_Forlani) January 2, 2020

vorrei avere lo stesso autocontrollo di Giada: di fronte ad una persona che prende dall'abbattitore il suo piatto anziché il proprio rimane calma! Io avrei spaccato il piatto in testa a Maria Assunta e dei carabinieri avrebbero dovuto allontanarmi #MasterChefIt — Freddy (@Fede_Forlani) January 2, 2020

VAI A CASA VAI



VAI A CASA VAIIIIIII



LA SFOGLIATINA SPERO TI VA DI TRAVERSO



TRIGGERATA FINO AL BUCO DEL CULO SEI



E C'HAI DA RUBARE PURE



MUTA DEVI STARE MUTAAAAAAAAAAAAAA#MasterChefIt #MariaAssunta — Ismo(14-21)🇽🇰 (@KK26_KK26) January 2, 2020

Maria Assunta che vuole lasciare dei buoni insegnamenti agli alunni rubando il panetto di un’altra persona e sostenendo il contrario fino alla fine nonostante fosse chiarissimo #MasterChefIt — Simona (@Iamakillerz) January 2, 2020

Maria Assunta peggior concorrente di sempre #MasterChefIt — Antonio Pilolli (@PILO7980) January 2, 2020

Ultimo aggiornamento: 08:37

. I venti aspiranti chef iniziano il loro percorso verso il successo con due puntate davvero intense e con un giallo che ha fatto infuriare il pubblico sui social durante lo skill test. Protagoniste, giudice insieme aIl primo giallo nella masterclass disi è consumato già alla terza puntata dove per la prima volta è stato introdotto lo skill test: una successione di prove decisamente complesse in cui, di volta in volta, soltanto i migliori si sono salvati conquistando la balconata. Nella terza sfida la protagonista è la tarte tatin, giudice, eletto miglior pasticcere del mondo. Durante la prova gli aspiranti chef, oltre a seguire alla lettera il procedimento insegnato dallo chef, dovevano mettere la pasta sfoglia nell'abbattitore con il proprio nome sul piatto. Ed è qui che accade il dramma. Giada dimentica di mettere il nome sul suo panetto,, che invece il nome l'aveva messo , ". Lo chef Locatelli ferma la gara, manda tutti i concorrenti rimasti in balconata e mette in sfida Maria Assunta e Giada. Entrambe devono presentare una sfogliatina alla mela. Questa decisione non viene però condivisa dal, in tanti non credono nella buona fede dell'insegnante e vorrebbero vederla fuori. Giada presenta una sfogliatina alla mela con una crema pasticcera, Maria Assunta invece sceglie di non accompagnarla con niente.La pasta dell'insegnante è più cruda perchè i dosaggi sono stati fatti ad occhio «Ho visto in loro la grande voglia di vincere e superare gli ostacoli» - commenta Iginio Massari. La prova viene vinta da Giada.a, per la gioia dei social.