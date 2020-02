Masterchef Italia, eliminati Francesca e Luciano e Cannavacciuolo si commuove: «Tutti possono avere una seconda chance nella vita»

Masterchef Italia, eliminati Francesca e Luciano. Cannavacciuolo commosso: «tutti possono avere una seconda chance nella vita». Decima puntata carica di emozioni quella di giovedì sera che ha visto l'eliminazione di due teste di serie. Particolarmente commovente il saluto di Cannavacciuolo per Luciano, il cuoco siciliano che nella mastercalss ha avuto la sua rivincita.

«Qualunque cosa si faccia bisogna mettere passione e tecnica, quindi, cuore e cervello»: si è concluso così, ieri sera, con questa frase di Chef Bruno Barbieri, l’appuntamento con MasterChef Italia che ha decretato la top 5 dei migliori cuochi amatoriali d'Italia: sono Antonio, Davide, Maria Teresa, Marisa e Nicolò. Grazie ad audacia, tecnica e sangue freddo i cinque concorrenti sono ad un passo dalla finale, dal titolo di nono MasterChef italiano e dalla conquista di 100.000 euro in gettoni d’oro con la pubblicazione del proprio primo libro di ricette.

La sarda Francesca, sempre tra le più temute dalla Masterclass, e il siciliano verace Luciano sono stati costretti a lasciare per sempre la cucina di MasterChef, davanti alla commozione dei compagni, dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli e dei telespettatori, che sui social hanno espresso il loro disappunto per la caduta di due delle teste di serie di questa edizione.



Gli episodi di giovedì sera di Masterchef che hanno continuato a raccogliere ampi consensi da parte del pubblico, hanno preso il via con una Mystery Box “colorata” con l'obiettivo di ideare, scrivere e disegnare una ricetta originale. Però, come sempre, a MasterChef nulla è scontato e i cuochi amatoriali ben presto hanno scoperto di dover cedere ricetta e spesa al compagno vicino. Nonostante alcune grafie incomprensibili e molte difficoltà nell'interpretare le idee, molti piatti sono stati considerati eccellenti dai giudici, che hanno eletto Antonio vincitore della prova “grazie” alla ricetta di Luciano.

Antonio ha dunque ricevuto il vantaggio nel successivo Invention Test, dove il giovane, affascinante e talentuoso Chef Jeremy Chan (una stella Michelin per il suo ristorante “Ikoyi” a Londra) ha presentato tre delle sue creazioni frutto della contaminazione culturale che contraddistingue la sua filosofia di cucina. Antonio ha scelto un piatto che conteneva più di 40 ingredienti e che si è rivelato un vero banco di prova per gli aspiranti chef, chiamati a replicarlo fedelmente. Nicolò ha dimostrato il giusto mix di adrenalina e sangue freddo e ha vinto la prova e un importante vantaggio nello Skill Test. Francesca e Marisa hanno peccato in tecnica e concentrazione, e la prima è stata costretta ad abbandonare per sempre la cucina di MasterChef, tra le parole rincuoranti dei giudici e la commozione dei compagni.



Di seguito, ad attendere gli aspiranti chef uno Skill Test molto complicato: tre step per tre tecniche di cottura molto care ai giudici, l’affumicatura proposta da chef Cannavacciuolo, la gratinatura amata da chef Locatelli e la cottura in umido preferita da chef Barbieri. Nicolò, in quanto vincitore dell'Invention Test, ha potuto scegliere l'ordine dei tre step: nel primo round, con la cottura gratinata, sono saliti in balconata Davide e Marisa; nel secondo hanno eseguito un'ottima cottura in umido Maria Teresa e Antonio; infine, al duello finale sulla cottura affumicata, Nicolò si è scontrato con Luciano, un amico più che un avversario nell'intero percorso di MasterChef.

L'aspirante chef “sicilianissimo”, pur avendo preparato un buon piatto, non ha curato la tecnica e l'estetica quanto il suo avversario, ed è dunque proprio lui a togliere il grembiule. Particolarmente commovente il saluto di di Cannavaciuolo nei confronti di Luciano: «Sembra di salutare un vecchio amico.Ci hai fatto ridere, emozionare e mi sto emozionando. Hai presentato grandi piatti, hai dato tutto di te. Ti deve rendere orgoglioso che la tua storia a Masterchef sarà d’esempio a tante persone. Ci hai dimostrato che non è mai troppo tardi. tutti possono avere una seconda chance nella vita. Sei un grande». Anche Luciano prima di salutare la classe ha voluto ringraziare i giudici tra le lacrime e in particolare Cannavacciuolo: «Mi ha dato la forza di ritornare».

