Masterchef Italia, ultima puntata: Antonio, Aquila, Irene e Monir alla sfida finale. Ospite lo chef Chicco Cerea

Antonio, Aquila, Irene e Monir: sono loro gli aspiranti chef protagonisti della super sfida finale di MasterChef Italia, attesissimo per domani – giovedì 4 marzo, alle 21.15 su Sky e Now Tv. Tra loro, solo uno conquisterà i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, aggiudicandosi così il titolo di decimo MasterChef italiano, 100mila euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette, con Baldini&Castoldi.

Tra loro e il trionfo finale, però, le ultime esaltanti e decisive prove, a partire da uno Skill Test durissimo, diviso come sempre in tre step, ognuno dei quali prevede una possibilità di salvezza e la conquista dell’ambitissima casacca con il proprio nome, simbolo di accesso alla finalissima.

Per questa battaglia all’ultima ricetta, arriveranno in studio due grandissimi ospiti: lo chef Chicco Cerea, tre stelle Michelin con il ristorante “da Vittorio” a Brusaporto (Bergamo), e Mauro Colagreco, chef numero uno al mondo nella classifica “50 Best Restaurants”, tre stelle Michelin con il suo “Mirazur” a Menton. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, osserveranno con attenzione le prove e consegneranno l’agognata casacca solo a chi dimostrerà di essere davvero pronto alla grande sfida finale.

