Matteo Diamante dopo l’Isola pensa ad un altro programma? Poi la “cannonata” ad Awed

Matteo Diamante e Awed, il vincitore dell’Isola dei famosi, non sono mai stati in buoni rapporti. Adesso, dopo la fine del reality, arrivano nuove indiscrezioni su quello che è accaduto all’Isola dei famosi. Lo fa in un’intervista fiume su RTL102.5 News, durante Trends&Celebrities con Francesco Fredella e Simone Palmieri. «Awed? Mai più visto e sentito. Gli ho mandato alcuni messaggi dopo l'Isola dei famosi e non mi ha risposto. Sapete quei messaggi scherzosi? Meme e link. Poi quando gli ho mandato un messaggio di lavoro si è fatto sentire. Ci sono rimasto un po' male», tuona in diretta. Questa è la sua versione dei fatti. Ora potrebbe arrivare una replica di Awed. E il gossip s’infiamma di nuovo.

Diamante si trova in Turchia per motivi di lavoro. E puntualizza: «Noi influencer lavoriamo un po’ in giro, lo sapete». Il suo sogno, dopo L’Isola dei famosi, resta legato a Ballando con le stelle. «È un programma che mi piacerebbe. Lo farei», dice. Milly Carlucci, ricordiamo, ha scardinato la regola legata allo stop nei confronti di chi aveva già partecipato ad un reality. Da domani sera, infatti, in pista scenderà anche Al Bano Carrisi (che in passato aveva partecipato a L’isola dei famosi).

Diamante parla di tutto. Anche delle faccende di cuore. «Ti frequenti con qualche ragazza?»: la domanda in diretta è di quelle che non lascia scampo. Ni, risponde l'ex concorrente dell'Isola. «Non fatemi dire altro. Faccio una vita molto particolare. Sono spesso in giro e devo trovare una ragazza che comprenda questi ritmi», puntualizza. È già caccia alla donna che potrebbe aver occupato il cuore di Matteo Diamante.