Un sogno che si realizza per Mattia Zenzola. Il ballerino che lo scorso anno era stato costretto a ritirarsi in corsa da Amici 21 a causa di un brutto infortunio al piede, torna a bordo del talent in forze a Raimondo Todaro.

Mattia Zenzola, grande ritorno ad Amici 22 dopo l'infortunio: le parole dell'amico Christian Stefanelli

Il maestro, come promesso mesi fa, ha voluto dargli un'altra possibilità e la gioia dei fan è alle stelle. Superato l'esame sbarramento previsto per i 34 candidati al banco sulle note di «Titanium», il giovane ha potuto riabbracciare Todaro, che dal canto suo l'ha accolto a braccia aperte.

Il rientro in studio del ragazzo ha emozionato tanto gli insegnanti quanto il popolo social, che sul web l'ha acclamato. A supporto del giovane è arrivato, fra gli altri, il messaggio di incoraggiamento di Christian Stefanelli, suo grande amico conosciuto alla scorsa edizione di Amici.

«Sei cresciuto, maturato, fatto progressi, ti sei impegnato senza perdere mai l’obiettivo – scrive Christian –. Hai avuto costanza nel fare ciò che ami senza arrenderti mai, anche là dove c’era un ostacolo. Sei tornato lì più forte di prima, con tante consapevolezze su te stesso, dove sarai capace di superare tutto ciò che il percorso ti metta davanti».

L'ex concorrente di Amici ha poi aggiunto: «Questa volta non lo vivremo assieme ma sarò sempre qui, fuori o dentro che sia a sostenerti come meglio meriti. Ti aspetterò qui fuori sperando di vederti il più tardi possibile. Hai e avrai sempre il mio sostegno e questo non cambierà mai. Vivi a pieno il tuo sogno, goditi tutto il bello che c’è ma soprattutto si te stesso e mostra sempre quanto vali. Non dimenticare di quanto sono orgoglioso di te, e tutto ciò che stai facendo, ricordalo sempre. Vai frate, vola come solo tu sai fare!! E ricorda il nostro “motto” “Non si molla mai, mai”. Che inizi lo spettacolo! Ti voglio tanto bene fratello mio». La speranza ora è che i due amici possano ritrovarsi di nuovo insieme il più tardi possibile, perché vorrà dire che Mattia sarà arrivato in finale.