«Mattina 9», al via la quarta stagione: spazio ai giovani talenti

Venerdì 12 Ottobre 2018, 16:06

Nuova stagione al via per Mattina 9, il morning show prodotto dalla REC Communication in onda sull'emittente Canale 9 - 7 Gold dell'editrice Carolina Visone diretta da Vincenzo Coppola (canale numero 10 del digitale terrestre), che rinnova il suo appuntamento a partire da lunedì 15 ottobre alle 11.30.Il format, condotto dalla collaudata coppia formata da Mariù Adamo e Claudio Dominech, è giunto alla quarta stagione: ogni giorno in diretta, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 11.30, con tanti momenti di intrattenimento, attualità, cultura, medicina, tempo libero e sport che faranno compagnia al pubblico da casa. Rinnovato l'appuntamento fisso con le ricette e la cucina in tempo reale targata MD SpA, molte le novità per i telespettatori dietro i fornelli.Tante le nuove rubriche che saranno svelate nel corso della stagione e che si andranno ad unire ai consolidati punti di forza della trasmissione, dalla consueta attenzione alle problematiche del territorio fino agli spazi dedicati ai giovani e ai loro talenti.Mattina 9 non si ferma alla Campania e allo schermo televisivo: grazie alla diretta streaming sulla pagina Facebook “Mattina 9” sarà possibile seguire lo show da qualsiasi parte del mondo e con i continui aggiornamenti si potranno rivedere, a poche ore dalla messa in onda, tutti i momenti della trasmissione del giorno.