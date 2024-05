«MattinaLive» premiato alla Camera dei Deputati

Nel corso di una prestigiosa cerimonia tenutasi presso la Camera dei Deputati, il morning show “MattinaLive” è stato onorato con il Premio Eccellenze Meridionali, riconoscimento promosso dall’Intergruppo Sviluppo Sud, Aree Fragili e isole minori, presieduto dal deputato Alessandro Caramiello. Il premio sottolinea l’impegno e la qualità dell’informazione offerta da “MattinaLive”, eleggendolo a miglior morning show del Sud Italia.



«È un vero onore ottenere questo riconoscimento che testimonia l’importanza del nostro lavoro quotidiano nel portare all’attenzione del pubblico tematiche significative e di impatto per il nostro territorio» ha dichiarato Diletta Acanfora, giornalista e conduttrice del programma. «Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine nei confronti dell'Onorevole Alessandro Caramiello e di tutto l'intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud, Aree fragili e isole minori” per questo premio che valorizza il duro lavoro e la dedizione del nostro team. È un onore essere parte di questa famiglia che ogni giorno si impegna a fornire un’informazione di qualità».



«Siamo profondamente grati per questo riconoscimento. È la conferma che il cammino intrapreso è quello giusto. Dedichiamo questo premio a tutti coloro che ogni mattina ci seguono e ci sostengono» ha commentato Gennaro Coppola, produttore e direttore generale di “MattinaLive”. «Insieme, continueremo a lavorare con passione e dedizione per mantenere alti gli standard del giornalismo nel Meridione, contribuendo attivamente allo sviluppo e alla valorizzazione del nostro amato Sud».



Gianmarco Ravo, produttore e direttore commerciale del format, ha concluso l’intervento rivolgendo un ringraziamento all’emittente regionale Canale8: «Desidero ringraziare personalmente gli editori di Canale 8, Riccardo e Turi Romano che sono sempre al nostro fianco, stimolandoci e condividendo idee e progettualità. Sono fondamentali nel nostro successo». Il produttore ha inoltre esteso la gratitudine a tutto il team, coordinato da Gianluca Imparato, sottolineando il loro ruolo cruciale nella realizzazione quotidiana del programma.