Mattino 5, Federica Panicucci saluta il suo pubblico: «E' la prima volta in undici anni»

Si chiude questa edizione speciale dedicata al #coronavirus, un'edizione che non dimenticheremo mai!



L'appuntamento insieme a @fede_panicucci è per il 7 settembre; da lunedì partirà #Mattino5 news con @CescoV pic.twitter.com/SHTW9iPpMJ — Mattino5 (@mattino5) May 29, 2020

Ultimo aggiornamento: 17:46

. La conduttrice diha annunciato venerdì mattina la sua ultima puntata alla conduzione lameno per quest'anno. Da lunedì 1 giugno ci sarà solo Francesco Vecchi.Questa mattina si è congedata dal suo pubblico dando però appuntamento al 7 settembre. Da lunedì 1 giugno Mattino Cinque sarà condotto solo da Francesco Vecchi che si dedicherà agli approfondimenti a tema news. Prima di salutare tutti Federica Paniccuci ha mandato in onda una clip con tutti collaboratori di Mattino 5: «Questa è stata sicuramente un’edizione che non dimenticheremo certo facilmente. Edche non abbiamo nessuno intorno, nessun collaboratore. Ho pensato di realizzare una clip con tutti i volti dei collaboratori di Mattino 5 e vuole essere il mio grazie, il nostro saluto e il grazie al pubblico. Ho scelto una canzone che in tanti hanno cantato dai balconi durante il lockdown ( il cielo è sempre più blu ndr.), che è il simbolo di questo periodo. Grazie all’azienda, alla rete, a video news, questa edizione non la dimenticheremo. L’appuntamento è dal 7 settembre, speriamo con il pubblico, con gli opinionisti».Clip che: «Il cielo è seeempre più bluuu!!! Oggi si è conclusa la mia 11’ edizione di @mattino5tv . Il mio grazie va una squadra straordinaria e unica che è diventata come una grande famiglia e a tutti voi che mi avete seguito e supportato ogni giorno♥️Vi aspetto in Tv il 7 Settembre e pubblico per voi il video che ho realizzato con tutti i miei collaboratori! Guardate quanti siamo! 💪🏼 #togetherwearestronger #torneremoadabbracciarci».