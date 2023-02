Maurizio Costanzo, i funerali a Roma nella Chiesa degli Artisti: a che ora e dove si trova

I funerali di Maurizio Costanzo si svolgeranno lunedì 27 febbraio, alle 15, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. Lo rende noto il Campidoglio. La camera ardente sarà allestita sabato e domenica presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola). Apertura al pubblico sabato dalle 10.30 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18 (è raccomandato l'utilizzo della mascherina FFP2).

Maurizio Costanzo, la Chiesa degli Artisti dove sarà celebrato il funerale

La basilica di Santa Maria in Montesanto si trova tra via del Babuino e via del Corso. Inaugurata per l’anno santo del 1675, la Basilica è stata aperta ai fedeli nel 1679. Per la costruzione della basilica i Carmelitani vi impiegarono oltre 23 mila scudi, «una somma molto ben superiore di quello che vi spese il sig. card. Castaldi».

La Sala della Promoteca in Campidoglio

Promoteca deriva dalla lingua greca. Con il termine protomé (dal verbo tagliare anteriormente) indicava una testa umana o animale in rilievo che decorava le strutture architettoniche dell'antichità. Di solito è uno spazio dove si raccolgono statue e busti, solitamente in bronzo. Fra quelle più importanti, si ricorda la Sala della Protomoteca nel palazzo del Campidoglio a Roma, con busti in marmo.