Maurizio Costanzo, il dolore di Berlusconi: «Un innovatore, era sempre avanti. Ho perso un amico»

Non poteva mancare anche il messaggio di crodoglio di Silvio Berlusconi. ll patron di Mediaset ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Instagram in cui ricorda il giornalista scomparso qualche ora fa. «Maurizio Costanzo è stato uno dei più grandi giornalisti e scrittori italiani di sempre» scrive mostrando la sua stima verso il conduttore e amico. E ha aggiunto: «Non ha soltanto inventato un genere televisivo, ma, grazie ad una intelligenza brillante e alla sua infinita curiosità, ha spaziato in tutte le arti - come la musica - sapendosi dimostrare un innovatore, sempre avanti».

Il fiume di parole





Nel lungo post, Berlusconi elenca anche momenti delicati della carriera di Costanzo. «È stato un giornalista coraggioso al punto da mettere a rischio la sua stessa vita. Per me era un amico, sempre vicino e sempre leale. Mancherà moltissimo a tutti noi. Un abbraccio a sua moglie, Maria De Filippi, e a tutta la sua famiglia».