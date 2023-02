Maurizio Costanzo, l'ultima apparizione in tv: «Bisogna prendere la vita con il giusto sguincio»

È morto a Roma Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore. Aveva 84 anni. Lo comunica il suo ufficio stampa. Da giorni era stato ricoverato nella clinica romana Paideia, dove la moglie Maria De Filippi non lo ha lasciato un solo istante. Il giornalista e conduttore tv era pparso l'ultima volta in televisione su un programma della rete Mediaset.

L'ultima apparizione in tv

Lo scorso 8 gennaio, Maurizio Costanzo, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, in collegamento da casa. Il conduttore si era raccontato con grande generosità della vita familiare. «Mi sono sposato 4 volte prima di capire quella giusta. Mi è andata bene» aveva scherzato con la conduttrice, parlando poi del segreto di un rapporto così profondo e solido: «L’affetto e il rispetto. L’affetto che non è l’amore, è una cosa più seria. Il rispetto che non è il parlare bene ma il rispettare l’altra persona. Sono orgoglioso di lei, è la testimonianza che ci ho visto giusto».

Si era descritto come un nonno atipico, ma molto attento: «È bello quando la vita ti consente di fare il nonno. Tutti i giovedì li vedo in ufficio da me, non perché io abbia dei ricordi ma perché ce li abbiano loro. Lo faccio per costruire ricordi per loro. Non sono un nonno che accompagna allo zoo o allo stadio, per cui li vedo una volta a settimana”. Infine una riflessione sulla vita: «Bisogna prenderla sempre di tre quarti e mai di fronte. Sempre di sguincio, perché la vita è più forte».

“Grazie Maurizio.”



- Rivediamo il tributo con cui abbiamo omaggiato Maurizio #Costanzo, che ci ha lasciato oggi all’età di 84 anni.#CTCF @fabfazio pic.twitter.com/1LLUjzDMkT — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 24, 2023

Le parole sul figlio

«Uno dei miei figli fa il regista, la femmina ha scritto ma ora fa più che altro la madre. Il terzo, Gabriele, è qui con me perché mi segue nelle cose che faccio in tv ed è quello che di più ha vissuto la mia vita. Mi sono emozionato quando mi ha chiamato papà per la prima volta, lui non lo sa ma è vero».

Affaticato, non aveva fatto mancare la sua ironia e si era raccontato con grande generosità, soprattutto per Maria De Filippi