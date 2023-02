Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, come è nata la loro storia? L'amore poi il matrimonio: le tappe di 34 anni d'unione

Quando si sono conosciuti, oltre 34 anni fa, si sono subito innamorati, ma la strada non è stata in discesa per Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Lei 23 anni più giovane di lui e per di più il giornalista si era già separato 2 volte ed era sposato all'epoca con Marta Flavi, la famiglia non accettava quell'unione. La De Filippi si era laureata in giurisprudenza con 110 e lode e voleva diventare avvocato, ma Maurizio la convinse a lavorare in televisione. «All'inizio nessuno sapeva di me e Maurizio Costanzo. Siamo stati scoperti al telefono».

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, la storia d'amore

Il centro del mondo, per loro, è stato un convegno al Festival di Venezia che proprio Costanzo avrebbe moderato. Una giovane De Filippi, invece, lavorava nell’ufficio legale di una società che produceva videocassette. Come svelato nell’intervista al settimanale, la De Filippi non pareva avere tanta simpatia per il giornalista. In televisione le aveva dato qualche sensazione strana. Dall’altra parte, Costanzo era rimasto piacevolmente colpito dalla sua professionalità e le chiese di lavorare a Roma per lui. Dopo qualche riflessione e sotto consiglio di sua madre, Maria De Filippi accettò. Conoscendosi sempre più è scoccato l’amore anche se Costanzo era sposato con Marta Flavi.

La confessione di Maria De Filippi

Maria De Filippi, ospite a Domenica in, aveva rivelato rivelato a Mara Venier come venne alla luce la sua relazione col giornalista e conduttore, all'epoca sposato con Marta Flavi. «All'epoca c’era il duplex, io stavo a casa mia da sola e stavamo al telefono, lui a casa con lei che alzò la cornetta, quindi eravamo tutti e tre al telefono». Maria, che lavorava per Costanzo, ebbe paura: «Mia madre lo chiamò per sapere che intenzioni avesse con me. Io mi auguravo che lui avesse il coraggio di dire, di continuare la storia». E la storia è continuata.

Come è nata

I due si sono fidanzati nel 1990. «All’inizio ci davamo del lei. Quando ancora non ero popolare - continua la De Filippi - e arrivavamo nei posti, mi sentivo messa da parte, direi sicuramente di essere stata gelosa di lui. Poi ho imparato che Maurizio sa esserci, è un punto fermo, penso che mi abbia rasserenato. Io avevo due lati diversi. Uno molto forte, la certezza di saper fare, però dal lato dei sentimenti ero insicura, diffidente, con lui ho imparato a fidarmi. All'inizio ero la sua amante. È stato la mia vita, Maurizio, è la mia vita, tutti i giorni. È il mio unico amore». Il 28 agosto 1995 Maria e Maurizio furono dichiarati «marito» e «moglie» dall’allora sindaco di Roma, Francesco Rutelli, al termine di una cerimonia in Comune con pochissimi invitati ma parecchie telecamere. Poi, nel 2002, Maurizio e Maria hanno preso in affido un bambino, Gabriele, all’epoca dieci anni, adottato definitivamente nel 2004.

Da allora la loro relazione è diventata sempre più solida. Maurizio Costanzo ha confessato che sua moglie è stato il dono più bello della sua vita e che vorrebbe starle accanto fino alla fine dei suoi giorni. La stessa Maria, molto spesso si è commossa quando le hanno parlato del marito e ha sempre rivelato di avere il giusto equilibrio con lui che le permette di essere felice.

L'attentato

Dopo il matrimonio sembrava andare tutto per il meglio, quando la loro vita fu sconvolta da un attentato organizzato dalla mafia che avrebbe potuto costargli la vita. Soltanto per un pelo l’auto su cui viaggiavano Maurizio e Maria non saltò in aria, e la De Filippi più volte ha confessato di aver faticato molto negli anni successivi per riprendersi dallo choc. Da quel momento aveva fatto promettere al marito di non trattare più certe tematiche, perché la vita era più importante. Ma per il giornalista la ricerca della verità era piu' forte così lui continuò a fare le sue inchieste al Maurizio Costanzo Show e lei a viaggiare su una macchina a parte.

Stima e rispetto le basi del rapporto

La riservatezza è stato l'elemento fondamentale della loro unione così come anche il rispetto. Qualche mese fa Maurizio Costanzo rivelò a Silvia Toffanin, in collegamento con lo studio di Verissimo. «Io mi sono sposato quattro volte, ce ne ho messo di tempo per trovare quella giusta. Non si può riuscire al primo colpo», e il giornalista ha voluto spiegare anche alla Toffanin che il rispetto e l'affetto sono le basi di ogni amore.

«L’affetto è una cosa ben più seria dell’amore, il rispetto non è appena il parlare bene», chiarisce.

Quella richiesta alla moglie

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, un amore delicato e intimo di cui la presentatrice ha parlato al settimanale Oggi. Il giornalista in una intervista aveva raccontato di volere che la moglie gli stringesse la mano al momento della morte. «Confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì, troppo dolore - ha detto -. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita».

Oggi Maurizio Costanzo è morto nella clinica Paideia di Roma oggi 24 febbraio 2024, al suo fianco la moglie che da giorni non lasciava la struttura sanitaria.

di Angela Orecchio