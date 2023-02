Maurizio Costanzo, Sabrina Ferilli e il gesto per Maria De Filippi: «Arrivo». La foto in aeroporto a Tokyo

Sabrina Ferilli sta tornando in Italia. Appresa la notizia della morte di Maurizio Costanzo, avvenuta lo scorso venerdì 24, l'attrice romana ha prenotato un volo diretto da Tokyo per la Capitale con un unico obiettivo: venire ad abbracciare la sua amica più cara, Maria De Filippi, in un momento così doloroso per lei.

La conduttrice, infatti, ha perso il suo Maurizio e sta attraversando dei giorni davvero dolorosi e in momenti come questi aver vicino una grande amica può essere di grande aiuto.

La storia su Instagram

«Arrivo», ha scritto Sabrina Ferilli a corredo di uno scatto in cui ha mostrato ai follower di essere in aeroporto a Tokyo. I fan hanno collegato la storia Instagram alla brutta notizia sulla scomparsa Maurizio Costanzo e - essendo a conoscenza del rapporto molto stretto con Maria De Filippi - hanno intuito che il suo «arrivo» fosse diretto alla moglie di Maurizio Costanzo.

In questi due giorni il silenzio social di Sabrina Ferilli ha fatto rumore. In molti si sono chiesti il motivo per cui l'attrice romana non ha riservato alcuna parola nei confronti della scomparsa di Maurizio Costanzo, come invece hanno fatto diverse celebrity del mondo dello spettacolo che hanno omaggiato il conduttore esprimendo tutta la vicinanza alla moglie.

Nessun commento social dunque, l'attrice romana avrà preferito rimanere in silenzio mostrando tutta la sua vicinanza a Maria De Filippi, in privato. Le due sono legate da una bellissima amicizia che, grazie ai programmi televisivi, sono riuscite a maturare e mantenere negli anni.

E prendere il primo volo disponibile per l'Italia è sicuramente un gesto che non poteva passare inosservato. «Ecco cosa vuol dire essere una grande amica», uno dei commenti che si legge sui social.