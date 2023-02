Maurizio Costanzo, Sandra Milo: «Tutti mi consideravano un'attrice stupida, lui mi ha difeso»

«L'ho conosciuto ragazzo, mi fece una delle sue prime interviste. Un uomo di cultura, anche se il termine è riduttivo, Maurizio era soprattutto un uomo curioso. Ha rivoluzionato l'informazione in tv e io gli devo molto. Quando ritornai al cinema dopo molti anni, per tutti, ero un'attrice un pò stupida. Maurizio Costanzo mi difese dicendo che fossi, al contrario, molto intelligente. Da quel giorno diventai una donna e un'attrice intelligente». È quanto ha dichiarato all'Adnkronos Sandra Milo sulla scomparsa di Maurizio Costanzo.

Maurizio Costanzo, le battaglie politiche: dagli schiaffi alla mafia (e l'amicizia con Falcone) ai diritti civili

La morte e i funerali

Maurizio Costanzo è morto a 84 anni a Roma: giornalista, conduttore radiofonico e televisivo, autore di canzoni, ha cambiato il modo di raccontare l'attualità, la politica, la cultura, la società. Come esiste un western all'italiana, esiste un talk show all'italiana ed il suo inventore è Costanzo, padre del salotto più longevo di sempre nel quale ha mostrato un'Italia che non si era mai affacciata in tv. Ha creato personaggi (Sgarbi su tutti, che oggi lo ricorda come 'padrè), combattuto battaglie per le quali ha rischiato di persona (l'attentato mafioso a via Fauro a Roma dopo l'impegno antimafia), sfiorato l'abisso per la vicenda P2, lanciato iniziative e affrontato fallimenti (il lancio del tabloid popolare L'Occhio). Quattro matrimoni, l'ultimo e il più lungo con Maria De Filippi con cui ha formato la coppia più potente della tv. Domani la camera ardente in campidoglio, lunedì i funerali.