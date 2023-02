Costanzo, Selvaggia Lucarelli: «Aveva la spietatezza dell'intelligenza»

La morte di Maurizio Costanzo ha colpito tutto il mondo dello spettacolo. Il conduttore e giornalista era molto amato da tutti e lo dimostrano le numerosissime dediche social da parte dei vip. Anche la giornalista Selvaggia Lucarelli ha voluto ricordare Maurizio Costanzo con un lungo post che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Il post che Selvaggia Lucarelli ha pubblicato sul proprio profilo Instagram recita: «A Costanzo le celebrazioni piacevano poco, uno dei suoi più grandi talenti era cambiare improvvisamente il registro delle conversazioni, sdrammatizzare, ridimensionare, individuare non il punto debole del conversatore, ma quello di forza, per amplificarlo. Poi certo, era spietato con chi non gli piaceva e aveva la spietatezza dell'intelligenza: implacabile. Aveva i tempi giusti, sempre -scrive la Lucarelli- Io ammiro le persone con i tempi giusti, perché vuol dire che ascoltano gli altri come fossero musica, stando attenti alle note ma anche agli spazi». E ancora: «Gli piacevano le persone timide e come tutti i grandi intervistatori, i timidi erano quelli da cui sapeva tirare fuori il meglio. Soprattutto, era autoironico. "La morte mi fa curiosità" disse una volta, che è un pensiero bellissimo con cui lasciare questo mondo».