Maurizio Ferrini torna a parlare in tv: «Ecco perché non ho lavorato per anni»

Domenica 21 Ottobre 2018, 15:26 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2018 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dal successo non impari niente, dal fallimento impari».Maurizio Ferrini a Domenica Live parla delle sue difficoltà e di quando tutti gli hanno voltato le spalle.«Io sono un personaggio pubblico non devo nascondermi. Quando non ho lavorato, ho dato un taglio netto al passato, ho creato dei nuovi personaggi».Perché non ha lavorato per anni?, gli domanda Barbara D’Urso.«Hanno detto che ero inaffidabile e che ero fuori di testa. Io ho tanti difetti ma non questi. Ho detto dei no grossi. La vendetta è stata: Ha detto di no a me, non lo facciamo più lavorare».Ora pensa a nuovi personaggi e non si guarda più alle spalle.«Ho dei collaboratori d’oro. Il più grande ha vent’anni meno di me».