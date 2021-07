Mauro Corona e Bianca Berlinguer, pace fatta: brindisi e abbracci, ma lo scrittore non tornerà in Rai

Pace fatta fra Bianca Berlinguer e Mauro Corona. Dopo il litigio "Cartabianca" e il conseguente allontanamento dello scrittore dalla trasmissione di Rai 3, i due si sono riabbracciati in occasione dell'evento "Sorsi d’autore 2021" a Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore (Vicenza). Sorrisi e battute fra i due, a testimonianza di un feeling ritrovato dopo le tensioni dei mesi scorsi. Nonostante il riavvicinamento, pare che Corona non sarà con la Berlinguer nella prossima stagione televisiva: lo scrittore alpinista sarà infatti uno degli ospiti di Paolo Del Debbio a "Dritto e Rovescio" su Rete 4.

Il litigio in diretta

Ex ospite fisso della trasmissione di Rai 3, lo scorso settembre Corona ha perso le staffe quando Berlinguer gli ha fatto notare che non poteva fare pubblicità a un albergo. «Non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole insultando me che sto conducendo la trasmissione. Gallina lo dica a chi vuole, ma non a me», ha reagito la conduttrice. «Una serie di inaccettabili offese nei confronti della conduttrice», secondo Viale Mazzini e la direzione di Rai3 che si sono scusati con i telespettatori.

«I suoi reiterati insulti costituiscono un'offesa non solo alla Dott.ssa Berlinguer ma verso le donne in genere - affermano -. In tal modo il signor Corona ha violato le disposizioni normative e i principi etici volti a promuovere la parità di genere e il rispetto dell'immagine e della dignità della donna. A tali inderogabili principi è improntata la programmazione della Rai che pertanto intraprenderà tutte le azioni del caso nei confronti del sig. Corona al fine di tutelare l'immagine e la dignità culturale e professionale della conduttrice e il ruolo di servizio pubblico della Rai».