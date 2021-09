Mauro Corona torna in smoking a Cartabianca e fa pace con Bianca Berlinguer: «Mi scuso»

Ritorno in tv di Mauro Corona a Cartabianca su Rai 3. Lo scrittore soprende tutti, si presenta in smoking e fa pace davanti alle telecamere con Bianca Berlinguer, conduttrice del programma. Poi l'attacco sulla questione Prosec: «una vergogna»

Il ritorno di Mauro Corona in tv

Dopo i molti appelli a far tornare lo scrittore Mauro Corona nel popolare programma di Rai 3, Cartabianca, lo scalatore si è presentato in collegamento con Bianca Berlinguer.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Don Matteo, Raoul Bova al posto di Terence Hill: «Sarò... IL PROGRAMMA Stasera in tv, CartaBianca torna su Rai 3: Berlinguer fa un appello... ITALIA UNO Le Iene, da Elodie a Federica Pellegrini: chi sono le 10 donne che si...

«Chiedo scusa a te e alla produzione. Sono felice di esser qui», così lo scrittore che nella passata stagione di Cartabianca era stato cacciato dopo un diverbio in diretta con la presentatrice. A far discutere è anche però l'abbigliamento di Corona, presentatosi in collegamento in smoking. Una scelta di stile che ha sopreso tutti i telespettatori abituati a vedere corona con la classica camicia senza maniche.

«Anche quando mi sono sposato ce l'avevo il farfallino. Così grande che avrei potuto spiccare il volo», ha detto lo scrittore. Poi l'attacco duro sulla questione Prosec.

Don Matteo, Raoul Bova al posto di Terence Hill: «Sarò Don Massimo, ma non indosserò la tonaca»

L'attacco al Prosec

«Il Prosec è una truffa basata sulla sbadataggine delle persone. La vita di corsa a cui molti sono abituati porterà ad acquistarlo per sbaglio», così lo scrittore il merito al simil-prosecco che potrà essere aquistato in tutta europa. «Sono solo dei giochetti fatti per fare soldi», continua Corona.

Stasera in Tv su Rai3 “Cartabianca” di Bianca Berlinguer: anticipazioni temi e ospiti