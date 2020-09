Ballando con le Stelle, Max Allegri ballerino di tango per una notte: l'ex allenatore della Juve sorprende tutti

Dai campi da calcio alla pista da ballo. Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus e del Milan sarà infatti il primo ballerino per una notte della nuova edizione di Ballando con le Stelle (in onda da sabato 19 settembre su Rai1 in prima serata). Ad annunciarlo è stata la padrona di casa Milly Carlucci nel corso della presentazione dello show giunto alla 15/a edizione alla presenza del direttore di Rai1 Stefano Coletta del suo vice Claudio Fasulo e di tutto il cast di vite e del corpo insegnati di ballo. Il dance show condotto da Carlucci, con Paolo Belli, si conferma uno degli appuntamenti annuali più attesi. Allegri si cimenterà in un tango. La sua maestra non sarà una qualunque, ma una stella della materia, Roberta Beccarini. Dopo le altre stelle del calcio come Alessandro Del Piero, Gabriel Batistuta e il ct Roberto Mancini, stavolta toccherà a Massimiliano Allegri cimentarsi sulla pista di “Ballando con le stelle”. Con Allegri non ci sarà la compagna Ambra Angiolini.



Ecco le coppie Barbara Bouchet - Stefano Oradei; Lina Sastri - Simone Di Pasquale; Rosalinda Celentano - Tinna Hoffman; Vittoria Schisano - Marco De Angelis; Elisa Isoardi - Raimondo Todaro; Alessandra Mussolini - Maykel Fonts; Tullio Solenghi - Maria Ermachkova; Ninetto Davoli - Ornella Boccafoschi; Paolo Conticini - Veera Kinnunen; Daniele Scardina - Anastasia Kuzmina; Antonio Catalani - Tove Villfor, Costantino della Gherardesca - Sara di Vaira e Gilles Rocca - Lucrezia Lando.

