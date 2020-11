Max Giusti, l'imitazione di Lotito pilota d'aereo conquista il web: «Era di una signora che da 20 anni lo teneva in garage»

Max Giusti torna a imitare il presidente della Lazio Claudio Lotito e conquista il web con un video postato sul suo profilo Instagram. L'attore romano è stato ispirato dall'acquisto da parte di Lotito dell'aeroplano ufficiale della Lazio, che sarà utilizzato per le trasferte della squadra biancoceleste. «Era di una vecchia sgnora che non lo usava mai, è 20 anni che stava in garage», è una delle tante battute di Giusti-Lotito.

Il Lotito, che Max Giusti ha rappresentato con la solita arguzia, è ai comandi Boeing della compagnia aerea bulgara Tayaran Jet. Non mancano riferimenti alla recente polemica con Luis Alberto e all’inchiesta sui tamponi della Lazio («E' domenica, non c'è il campionato, andiamo ad Avellino a fare i tamponi»). Il video ironico sta spopolando sul web e sui social network.

Ultimo aggiornamento: 16:26

