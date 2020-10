Max Paiella, l'ironia sul Recovery Fund sulle note di «Ricordami» di Tommaso Paradiso

«Quante cose potremo fare con questo Recovery Fund! Spendiamoli bene questi soldi». Sulle note di "Ricordami", di Tommaso Paradiso, va in scena a Il Ruggito del Coniglio su Radio2 una "riflessione in musica" in chiave ironica su Fondo di recupero europeo. A rielaborare il brano di Paradiso, giocando sull'assonanza del ritornello "Ricordami" con "Recovery" è Max Paiella accompagnato da Attilio Di Giovanni. Ecco il brano nella trasmissione con Marco Presta e Antonello Dose.

