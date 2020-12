Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, è divorzio ufficiale: «Grazie per questi 9 anni»

Melissa Satta e Kevin Boateng si dicono definitivamente addio, e procedono con il divorzio. «Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione» riportano entrambi in un post sui loro account Instagram, in cui è postata una foto risalente al periodo estivo, in cui posano entrambi sereni con il figlio Maddox.

APPROFONDIMENTI LIVE NON E' LA D'URSO Live non è la D'Urso, Selvaggia Roma incontra il padre:... LIVE NON È LA D'URSO Nardi squalificato al Gf Vip per offese a Maria Teresa Ruta, parla... NUOVO AMORE Zaniolo, la nuova fiamma è Madalina Ghenea: addio alla...

La crisi tra la show girl e il calciatore è nota ormai dal 2019, ma i due sembravano aver trovato una tregua alimentando persino le voci di una possibile seconda gravidanza in arrivo. Ma poi di nuovo contrasto tra la Satta e Boateng durante lo scorso autunno, in cui il calciatore avrebbe operato un fallito tentativo di riconquista.

Ad oggi la notizia della separazione ufficiale sui canali social in cui i due parlano di interrompere la loro relazione «nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l'uno per l'altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox».

Ultimo aggiornamento: 12:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA