Mentana-Gruber, La7 risponde: «Doveroso mantenere rispetto reciproco e verso l'azienda». La reazione del direttore del Tg: «Sottoscrivo»

«Se l'azienda non interviene trarrò le conclusioni e le dovute conseguenze». Il direttore del TgLa7 Enrico Mentana non ha usato mezzi termini dopo lo scontro con Lilli Gruber, che due giorni fa, dopo aver ricevuto in ritardo la linea per la puntata di Otto e mezzo ha accusato il collega, dicendo che «l'incontinenza è una brutta cosa».

Mentana-Gruber, Fiorello ironizza a Viva Rai2: «Vuole sforare così tanto da superare l'8 e mezzo e arrivare al Nove»

La7 risponde all'ultimatum di Mentana

Ora, a distanza di qualche ora da quell'ultimatum, i vertici di La7 replicano: «La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un'azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l'autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti». Questa la nota di La7 dopo lo scontro tra Enrico Mentana e Lilli Gruber.

Una risposta con cui il direttore del Tg si dice d'accordo. «Sottoscrivo» scrive, Enrico Mentana, su Facebook, postando la notizia dell'ANSA con il comunicato dell'emittente diffuso pochi minuti fa e dicendosi quindi d'accordo con il suo contenuto, ma sarà davvero così o piuttosto una frecciatina all'azienda? Ricordiamo che Mentana ha il contratto in scadenza a dicembre con La7 e la porta di Nove aperta.

Intanto dopo le parole dell'editore di La7 interviene anche Lilli Gruber: «Condivido da sedici anni la linea e le regole della mia azienda»