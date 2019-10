Mercedesz Henger, malore in diretta a Domenica Live e scambi di frecciatine con la madre Eva: «Dietro le galline ci vanno solo i polli»

Lunedì 7 Ottobre 2019, 15:52 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2019 19:49

Il rapporto tra Mercedesz Henger e la madre Eva sembra sempre più compromesso. La 28enne ha avuto un attacco di panico in diretta a Domenica Live proprio mentre riportava la sua versione dei fatti e dava della bugiarda all'ex pornostar. Mercedesz nega che il fidanzato Lucas Perracchi l'abbia mai picchiata e dopo il malore continua il botta e risposta social con la madre.Eva Henger ha replicato alle dichiarazioni rese durante il programma con una frase apparentemente offensiva compaesa nelle stories su Instagram: «Dietro le galline ci vanno solo i polli». Queste parole sono state poi riprese dalla figlia e associate a una foto della madre in compagnia del marito Massimiliano Caroletti. «Lascio a voi trarre le conclusioni», scrive a corredo del post. Nulla di esplicito, ma frecciatine molto più che allusive.Madre e figlia non si parlano da tempo e hanno deciso di comunicare attraverso i social o le partecipazioni a programmi televisivi. «Lucas - ha detto a Domenica Live - non gli sta simpatico ed è evidente. Non è vero niente. Lui non mi mena. L’unica cosa adesso è che io passo per una sottomessa, abbindolata, mentre lui per un violento. È una cosa bruttissima – ha detto Mercedesz che, poi, rivolgendosi direttamente alla madre Eva, ha aggiunto – Non hai cercato assolutamente di contattarmi. Solo dopo Domenica Live ci hai provato e mi hai minacciato. Hai visto le mie stories su Instagram, potevi contattarmi anche lì, ma non l’hai fatto. Mi dispiace, per qualsiasi altra veste, per parlare di qualsiasi altro argomento, ci sono, ma adesso basta. Vorrei una spiegazione seria per quello che mi hai fatto. Non ne voglio sapere, può buttarmi addosso qualsiasi cosa. Spero di risolvere, me lo ha detto anche Lucas, che a dispetto di tutto vuole che risolviamo».Secondo la madre, la ragazza sarebbe stata manipolata e picchiata dal fidanzato. Proprio durante l'intervista Mercedesz si è sentita male: «Mi sta venendo un attacco di panico», ha detto a una Barbara D'Urso preoccupata.